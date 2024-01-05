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        Haberler Dünya İran'daki terör saldırılarıyla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı

        İran'daki terör saldırılarıyla bağlantılı bazı kişiler gözaltına alındı

        İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü olan 3 Ocak günü gerçekleşen terör saldırılarıyla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Patlamada hayatını kaybeden 89 kişi için de cenaze töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:16
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        İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarla ilgili bağlantısı tespit edilen bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

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        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırılara sahne olan Kirman eyaletinde açıklama yapan Vahidi, "İstihbarat ekipleri, Kirman'daki terör patlamalarına karışan kişiler hakkında çok güzel ipuçları buldu ve bu olayda rolü olan bazı kişiler gözaltına alındı." dedi.

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        SALDIRIDA ÖLENLERİN 30'U ÇOCUK

        Vahidi, saldırılarda ölenlerin 30'unun çocuk olduğunu da açıkladı.

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        Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlerde, saldırıda 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği aktarıldı.

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        Patlamada hayatını kaybedenler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

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        KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE PATLAMA

        Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

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        İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

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        89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

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        Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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