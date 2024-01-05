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        Galatasaray'da Icardi şoku!

        Galatasaray, Fenerbahçe maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:36
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        Galatasaray'da Icardi şoku!
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        Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

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