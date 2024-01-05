Kepez'de Erkin Koray Kütüphanesi kapılarını kitapseverlere açtı

Kepez Belediyesince hayata geçirilen ve Türk rock müziğinin ünlü ismi Erkin Koray'ın adının verildiği kütüphane hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Mahallesinde bulunan Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nin bir katında hizmet verecek Erkin Koray Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Tütüncü, ilçeye birçok kütüphane kazandırmalarının yeni nesil belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi.

İlçede, 22 kütüphanenin bulunduğunu ve bazılarının 24 saat açık olduğunu hatırlatan Tütüncü, kütüphanelerin günde 30 binden fazla öğrenci ağırladığını dile getirdi.

Kütüphane hizmetinin asıl amacının eğitime dayandığını belirten Tütüncü, "Bu Kepez'in başarı çıtasını yükseltmek için atılmış bir adımdır. Öğrencilerimiz kütüphanelerde ders çalışırken bir yandan da kitap okumanın bir kültür olduğunu yaşayarak zihinlerinde kavramaya, tanımlamaya başlıyorlar. Günde 30 bin gencimize konforlu bir ortamda hizmet verirken, kütüphane çalışanlarımızda bir yandan onlara rehberlik ediyor. Bu yenilikçi uygulamalarla ülkemizin milletimizin ufkunu açacağız. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.' vecizesinin bize gösterdiği hedefleri, ufukları zorlayacağız." diye konuştu.

Erkin Koray'ın Anadolu'nun önemli isimlerinden biri olduğuna dikkati çeken Tütüncü, sanatçının adının kütüphanede yaşatılmasına destek veren Kepez Belediye Meclisi üyelerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erkin Koray Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.