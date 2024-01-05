Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor Riyad'da neler oldu? Takımlar sahaya neden çıkmadı? Adım adım kriz nasıl geldi? Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy soruyor, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yanıtlıyor. Nedir Ne Değildir Özel bu akşam saat 22.00'de Habertürk TV'de

Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:10 facebook

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