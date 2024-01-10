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        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:28
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        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

        Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Nadezhda Yarygina (40), 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktı. Otele dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist için arkadaşları kayıp ihbarında bulundu.

        Turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Kemer Arama ve Kurtarma Derneği ile MAKSAT Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor.

        Rus turist Yarygina'nın 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldiği ve 8 Ocak'ta dönüş bileti olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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