Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan" hakkında 16 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.S. gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

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