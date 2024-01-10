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        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:58
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        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan" hakkında 16 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.S. gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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