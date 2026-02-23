Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" sürüyor

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", kent sakinlerini bir araya getiriyor.

        23.02.2026 - 13:56
        Antalya'da "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" sürüyor

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Ramazan Etkinlikleri", kent sakinlerini bir araya getiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, konserler, tasavvuf müziği dinletileri ve kültürel programlarla devam ediyor.

        Program kapsamında hafta sonu çocuklara yönelik orta oyunu, Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterileri sahnelenirken, şarkıcı Aden Sayan da konser verdi.

        Kültürel zenginliklerin ön plana çıktığı "Diyarbakır Gecesi"nde ise yöreye ait türküler seslendirildi.

        Programda ayrıca halk oyunları gösterileri de izleyiciyle buluştu.

        Etkinliklerin Ramazan boyunca düzenleneceği belirtildi.

