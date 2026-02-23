Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da tehlikeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye para cezası

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 60 bin 15 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:56
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi Taşatan Caddesi'nde tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip yapma, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve teknik şartlara aykırı araç kullanma ile yüksek sesle müzik dinleme ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Kimliği belirlenen 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 60 bin 15 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi.

        Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

