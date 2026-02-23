Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Don Giovanni operası Antalya'da sanatseverlerle buluşacak

        Wolfgang Amadeus Mozart'ın müzikleriyle büyülediği "Don Giovanni" operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi kadrosuyla tekrar sahnelenecek.

        Giriş: 23.02.2026 - 12:26
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 opera arasında yer alan "Don Giovanni" operası, yarın saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        "Don Giovanni" operasının rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, esere, İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde eşlik edecek.

        Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlanan eserde, koreografi Meray Kartal'a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren'e ait. İki perde ve Türkçe üst yazı ile sahnelenecek eserde başkemancı görevini Sibel Aydın üstleniyor.

        Eserde, Don Giovanni karakterine Şafak Güç, Donna Anna karakterine Betül Uzunoğlu, Don Ottavio karakterine Dağhan Ergün, Komutan (Il Commendatore) karakterine Tuncay Kurtoğlu, Donna Elvira karakterine Sevinç Bilgin, Leporello karakterine Engin Suna, Zerlina karakterine Sılay Erman, Masetto karakterine ise Yusuf Yıldız hayat verecek.

        Eserin biletleri, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile www.biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor. Hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatlerinde, temsil günlerinde ise temsil bitimine kadar gişeden bilet alımı gerçekleştirilebiliyor.

