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        Ceyhun Kazancı, FIFA'nın 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı getirmesini değerlendirdi:

        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, FIFA'nın Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirmesine ilişkin "Hiç mantıklı değil. Yani burada yanlış yaptığımız bir şey var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:44
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        Ceyhun Kazancı, FIFA'nın 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı getirmesini değerlendirdi:
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        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, FIFA'nın Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirmesine ilişkin "Hiç mantıklı değil. Yani burada yanlış yaptığımız bir şey var." dedi.

        Çeşitli ülkelerden spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da bir otelde son gün oturumlarıyla sürüyor.

        Programa konuk olan Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Türkiye'de deneyimli oyuncu transfer edilmek istenmesini "en büyük hatalar"dan biri olarak nitelendirdi.

        Söz konusu özellikteki oyuncunun transferiyle son kulübü olma ihtimalinin yükseldiğine dikkati çeken Kazancı, şöyle konuştu:

        "33, 34 yaşında buraya geldiğinde büyük bir isim olmuştur ama sonucunu asla bilemezsiniz. Çünkü artık o oyuncunun hırs ve motivasyon seviyesini bilemezsiniz. İmzaladığınız anda her şey çok güzeldir. İşte siz büyük bir ismi takıma getirmiş olursunuz. Sezonun sonunda işler öyle olmuyor. Herkesi mutlu edemiyorsunuz. Hem oyuncu gelirken çok pahalıya gelmesin hem de giderken daha fazla ücrete başka kulübe gitmesini istiyorlar. Dengeyi bulmanız gerekiyor."

        Kazancı, Beşiktaş'ta çalışırken ümit vadeden oyuncuları almaya çalıştığını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bazı oyuncuları, gençlik akademisinden alıyordum, altyapıdan getiriyordum. Bazı oyuncularda da bir planınız olması gerekiyor. Yani iki, üç yıl içinde bu oyuncu bana işte para kazandıracak diye planlayabiliyor olmanız lazım. Ne yazık ki Türkiye pazarında her zaman bunu yapmak mümkün olmuyor. Mesela dün Türkiye'de 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi. Hiç mantıklı değil. Yani burada yanlış yaptığımız bir şey var."

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