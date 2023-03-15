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Antalya Kaş arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Antalya Kaş arası kaç saat?

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya deyim yerindeyse adeta bir turizm cennetidir. Yazın gelmeyesiyle birlikte bölgede turizm canlanmaya başlar. Kaş ise Antalya’nın batısında yer alan bir ilçedir. Deniz turizminde ayrı bir yere sahip olan Kaş, yaz aylarında oldukça fazla ziyaretçi ağırlamaktadır.

Antalya Kaş Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Antalya Kaş Arası Kaç Saat?
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Kaş ilçesinin koyları ve plajları öne plana çıkmaktadır. Kendi yansımanıza şahit olabileceğiniz berrak denizi ve tertemiz kumuyla adını en az bir kez duyduğumuz bu nadide güzellikteki doğa harikasına, Antalya üzerinden ulaşım oldukça kolaydır. Antalya Kaş arası kaç km, Antalya Kaş arası kaç saat, Kaş Antalya arası arabayla kaç saat sürüyor, Kaş Antalya otobüsle kaç saat sürüyor? Antalya ve Kaş arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Antalya Kaş Arası Kaç Km?

Kaş, Antalya ilimizin bir ilçesi olduğundan iki ayrı ilden söz edemeyiz. Dolayısıyla ulaşım yönünden iki il kadar uzun bir yol güzergâhına sahip değildir. Antalya ile Kaç arasında ortalama 189 kilometrelik bir mesafe yer almaktadır. Şahsi aracınızla bölgeye 3 saat 38 dakikada ulaşabilirsiniz. Şayet ki D400 kara yolunu tercih ederseniz 2 saat 57 dakikada bölgeye ulaşabilirsiniz.

Antalya Kaş Arası Kaç Saat?

Antalya ile Kaş arası, Antalya Denizli Yolu/D330/E87 üzerinden 3 saat 11 dakikadır. D400 karayolu üzerinden ise 2 saat 57 dakikadır. Kullandığınız farklı karayolları da mesafeler üzerinde etkilidir.

Kaş Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kaş ile Antalya arasındaki ulaşım farkı kullandığınız ulaşım araçlarına göre değişmektedir. Şahsi aracınızı kullanıyorsanız bölgeye 3 saat 38 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Bölgeye Antalya üzerinden Muğla Dalaman Havalimanı’na aktarmalı uçuş gerçekleştirebilirsiniz. Kaş ilçesine ait havalimanı bulunmadığından dolayı en yakın havalimanı Muğla Dalaman Havalimanı’dır. Dalaman Havalimanı üzerinden Kaş’a giden shutter olarak adlandırılan minibüsler, taksi ve otobüsler bulunmaktadır. Muğla Dalaman Havalimanı’ndan ortalama 2 saat gibi bir sürede Kaş’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Uçuşların kaç saat sürdükleri aktarma ve uçak değişikliğine göre farklılık göstermekle birlikle 4 ila 8 saat arasındadır.

Kaş Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Karayolları ulaşımı ekonomik fiyat aralıklarından dolayı sıklıkla tercih edilir. Pek çok firma Kaş Antalya arası otobüs seferleri düzenlemektedir. Bu firmalar: Pamukkale Turizm, Fethiye Seyahat, Batı Antalya Tur ve Varan Turizm’dir. Kaş Antalya arası otobüsle 3 saat 30 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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