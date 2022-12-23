Yıllarca emek verdiğiniz bir objenin tüm kazı ekibinin elinden, emeğinden geçerek bir yerde sergileniyor olması gurur verici bir şey. Onun üstünde çünkü bir alın teri var. O bir dönemi anlatıyor bize. O döneme ilk siz dokunmuşsunuz, dolayısıyla bu haz verir. Onun bir de sergilendiğini ve başkalarıyla paylaşıldığını görmek de o hazzı bir kat daha artırıyor."