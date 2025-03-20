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        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024-2025: Açık Lise sınav giriş belgesi yayınlandı! 2. Dönem AÖL sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: 2. Dönem AÖL sınav yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

        Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem yazılı sınav tarihleri MEB duyurusu ile 14 Mart'ta belli oldu. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılım sağlayacağı 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Geri sayım sürerken MEB son dakika duyurusu ile AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 erişime açıldı. Peki, AÖL sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:36
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        AÖL 2. Dönem sınavları bu hafta sonu toplam 3 oturumda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem yazılı sınav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı…

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        2025 AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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        Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir.

        Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA İÇİN TIKLAYIN

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        SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

        1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00

        2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00

        3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00

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