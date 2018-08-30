Apple’ın OLED ekranlı iki yeni iPhone X modelinin tanıtılacağı tarih belli oldu. Teknoloji dünyasının merakla beklediği etkinlikte neler tanıtılacak? Yeni iPhone modelleri ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar...

YENİ İPHONE MODELLER NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple’ın kendi kampüsündeki Steve Jobs salonunda yapılacak olan etkinlik önemli sürprizleri de beraberinde getiriyor. İlk kez bir etkinlikte 3 tane iPhone modeli tanıtılmış olacak. Etkinlik 12 Eylül gecesi gerçekleştirilecek ve yeni iPhone modelleri bu gece de tanıtılacak.

Etkinlikte yeni nesil iPhone X modelinin yanında 6.5 inçlik ekrana sahip iPhone X Plus modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki model OLED ekrana sahip olacak. 21 Eylül tarihinde iki modelin satışa sunulması bekleniyor.

Daha ucuz 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone modeli ise aydınlatma problemleri nedeniyle biraz daha geç bir zamanda satışa sunulacak. Kaynaklar en erken Ekim ayını işaret ediyor.

Diğer taraftan HomePod akıllı hoparlör modeli de bu etkinlikte yeni nesle terfi edecek. Ses kalitesi açısından iyileştirilen akıllı hoparlörde Siri asistanının da daha yetenekli hale getirildiği ifade ediliyor.

Kaynaklar diğer ürünlerin de tanıtılmasını bekliyor ancak Apple’ın iPhone modellerini geri plana atmak istemediği ve başka ürün tanıtmadığı da bir gerçek. Yeni nesil iPad Pro ve MacBook modelleri muhtemelen ikinci bir etkinlikte tanıtılır. Sadece Apple Watch Series 4 bu etkinlikte karşımıza çıkabilir.

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