2019 yılının ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında daralma yaşandı. Araştırma şirketi IHS Markit'in verilerine göre 2019 Nisan-Haziran döneminde dünya genelinde 332.1 milyon adet akıllı telefon satıldı. Akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 düştü. Böylece akıllı telefon pazarı yıllık bazda yedi çeyrek üst üste daralmış oldu.

SAMSUNG'UN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Samsung önceden olduğu gibi ikinci çeyrekte de pazar liderliğini sürdürdü. Koreli firma söz konusu dönemde dünya genelinde 75.1 milyon adetlik satışla yüzde 23 pazar payına ulaştı. Samsung'un akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükseldi. IHS Markit raporunda Samsung'un yılın ikinci yarısında etrafında birçok belirsizlik olan Huawei'den pazar payı koparabileceği belirtildi.

Akıllı telefon pazarını ikinci çeyrekte ikinci sırada tamamlayan Çinli Huawei bu dönemde 58.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Firmanın telefon satışları önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 yükseldi. Akıllı telefon alanında Huawei'nin şu ana kadar 'fırtınayı püskürttüğünü' belirten IHS Markit Araştırma Direktörü Jusy Hong "Huawei düşen uluslararası satışlarını Çin'deki satışlarıyla telafi edebiliyor. Ancak ABD tarafından uygulanan kısıtlamaların asıl etkisi üçüncü çeyrekte hissedilecek" değerlendirmesinde bulundu.

2019'un ikinci çeyreğinde Samsung'un liderliği sürdü Sıra Marka Satış

(2019 2Ç/milyon adet) Pazar payı

(2019 2Ç/%) Satış

(2018 2Ç/milyon adet) Pazar payı

(2018 2Ç/%) Değişim(%) 1 Samsung 75.1 23 70.8 21 6 2 Huawei 58.7 18 54.2 16 8 3 Oppo 36.2 11 31.9 9 13 4 Apple 35.3 11 41.3 12 -15 5 Xiaomi 31.9 10 32.1 9 0 6 vivo 28.4 9 28.6 8 -1 7 LG 8.9 3 11.2 3 -21 8 Motorola 8.3 3 10 3 -17 9 Tecno 3.9 1 4 1 -4 10 TCL-Alcatel 3.8 1 3.2 1 16 Diğer 40.8 12 56.2 16 -27 Toplam 331.2 100 343.5 100 -4

HER ÇEYREK BAŞKA BİR ÇİNLİYE GEÇİLİYOR

Üçüncü sıradaki Çinli Oppo yüzde 13'lük artışla 2. çeyrekte 36.2 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve az bir farkla dünyanın en değerli şiğrketlerinden Apple'ı geride bıraktı. ABD'li teknoloji devi 35.3 milyon adet iPhone sattı küresel pazar payı yüzde 11'de kaldı. Apple yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 pazar payıyla Huawei'nin arkasında üçüncü sırada yer alıyordu. Yine IHS Markit verilerine göre 2018'in son çeyreğinde 64.3 milyon adet akıllı telefon satmış ve yüzde 18 pazar payıyla Samsung'un gerisinde ikinci sırada yer almıştı.

Yani küresel akıllı telefon pazarında Apple, önce ikincilikten üçüncülüğe sonra da dördüncülüğe geriledi. IHS Markit raporunda Apple'ın zorlu bir trendle karşı karşıya olduğu ve yakın gelecekte bunun değişmesinin zor olduğu vurgulandı. Apple'ın ikinci çeyrekte satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 geriledi.

OPPO 5G İLE GÜÇLENİYOR

IHS Markit bu çeyrek satışlarını yüzde 13 artıran Oppo'nun Avrupa'da 5G konusunda Avrupalı operatörlerle önemli çalışmalara imzattığına dikkat çekerek "Şu anda Avrupa'da akıllı telefon pazarında çok fazla payı olmasa da operatörler için değerini kanıtlayan Oppo'nun büyümesini sürdürmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

HİNDİSTAN'DA YOĞUN REKABET

Bu arada son yıllarda muazzam bir büyümeye imza atan bir başka Çinli üretici Xiaomi'nin yılın ikinci çeyreğinde satışlarının düşmesi de dikkat çekti. Bundan 2 yıl önce Xiaomi gibi daha ucuz telefon üreten firmaların hızlı bir şekilde Apple, Samsung gibi firmalardan pazar payı koparacağı belirtiliyordu. Bu öngörüler gerçekleşti ancak artık çoğu Çinli olan bu 'hesaplı' üreticiler birbirlerinden de pazar payı kapmak için mücadele ediyor. IHS Markit, Xiaomi satışlarında yaşanan 200 bin adetlik düşüşün Oppo ve Vivo'dan gelen baskı sebebiyle yaşandığı tespitinde bulundu. Bu firmaların özellikle Xiaomi'nin güçlü olduğu Hindistan pazarında yoğun faaliyet göstermeye başladığının altını çizdi.