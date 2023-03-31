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Apple artık borç para verecek! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!

Apple artık borç para verebiliyor, ayrıca faiz bulunmuyor ancak ödeme zamanını geçirmemek şartıyla. Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini devreye soka şirket, ürünlerin satın alınmasını çok daha kolaylaştıracak gibi gözüküyor.

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  • Apple artık borç para verecek! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!

    ÜRÜNLER ÖNCEDEN SATIN ALINIP SONRADAN ÖDENEBİLECEK

    Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini devreye sokan şirket, ürünlerin daha kolay satılmasını amaçlıyor ancak uygulama henüz ABD'de kullanılıyor. 

    Salı günü tanıtılan "Apple Payl Later" ödemeleri altı haftalık dönemde vade farksız dört takside bölüyor.
  • Apple artık borç para verecek! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!

    Apple Sonra Öde geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Kongresi'nde tanıtıldı ve iOS 16 güncellemesi ile kullanıcılara sunulması bekleniliyordu. 

    Hizmet ABD'de rastgele seçilen kullanıcılar için kullanılabilir olduğu ve önümüzdeki aylarda diğer kullanıcılara açılacağı açıklandı.
  • Apple artık borç para verecek! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!

    ABD'DE KULLANIMA SUNULDU

    Kullanıcılar iPhone ve iPad'lerinden Apple Cüzdan'ları üzerinden Apple Sonra Öde borçlandırmasına başvurabilecek. Alt limit 50, maksimum limit ise bin dolar (yaklaşık 19 bin TL). 

    Eğer kullanıcının finansal durumu iyiyse Apple Sonra Öde'yi online ödeme ve uygulama içi satın alımlarında kullanabilecek.

    Açıklamaya göre onay süreci kullanıcının kredisini etkilemeyecek. Kullanıcılar ödemelerini Apple Cüzdan üzerinden takip ederek, ödeme günü yaklaşınca elektronik posta ve Cüzdan bildirimi alacak.
  • Apple artık borç para verecek! Apple Pay Later (Sonra Öde) sistemini başlattı!

    Apple Cüzdan için kullancılar kredi kartı yükleyemiyor, sadece banka kartı kabul ediliyor. Apple'ın "borç para" sistemine girmesinin nedeni ise ekosisteme kullanıcıları daha da bağlamak. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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