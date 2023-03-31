ABD'DE KULLANIMA SUNULDU

Kullanıcılar iPhone ve iPad'lerinden Apple Cüzdan'ları üzerinden Apple Sonra Öde borçlandırmasına başvurabilecek. Alt limit 50, maksimum limit ise bin dolar (yaklaşık 19 bin TL).

Eğer kullanıcının finansal durumu iyiyse Apple Sonra Öde'yi online ödeme ve uygulama içi satın alımlarında kullanabilecek.

Açıklamaya göre onay süreci kullanıcının kredisini etkilemeyecek. Kullanıcılar ödemelerini Apple Cüzdan üzerinden takip ederek, ödeme günü yaklaşınca elektronik posta ve Cüzdan bildirimi alacak.