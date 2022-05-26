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Haberler Teknoloji Apple'dan maaşlara enflasyon zammı
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Apple'dan çalışanlarına enflasyon zammı

Apple ABD'deki çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam yapacağını açıkladı. ABD'de enflasyon nisan ayında yüzde 8.3 olarak açıklandı

Apple'dan maaşlara enflasyon zammı
HABERTURK.COM

ABD'de enflasyon nisan ayında yüzde 8.3'e ulaşırken işsizlik oranı da mart ayında yüzde 3.6'ya düştü. Özellikle işsizlik oranının düşük seyretmesi şirketleri çalışanlarına daha iyi koşullar sağlamaya zorluyor.

Son olarak dün akşam teknoloji devi Apple artan enflasyon sebebiyle ABD'deki hem ofis hem de perakende çalışanlarına yüzde 10 zam yapacağını duyurdu. Zamla beraber Apple mağazalarında en düşük saatlik ücret 20 dolardan 22 dolara yükselecek.

Konuyla ilgili Apple'dan yapılan açıklamada "En iyi ekip üyelerine sahip olmak müşterilerimize en iyi ve en yenilikçi ürün ile hizmetleri sunmamızı sağlıyor. Bu seneki performans değerlendirmemiz kapsamında ücret bütçemizi artırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Alphabet (Google), Amazon ve Microsoft gibi diğer ABD'li teknoloji şirketleri de çalışan ücretlerinde artışa gittiklerini duyurmuştu.

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