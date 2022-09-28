Apple geçtiğimiz günlerde yeni tanıttığı iPhone 14 ailesini satışa çıkarmıştı. Aslında planları üretim artırmaktı fakat gelen talepler yeterli olmayınca planlar tersine döndü.

TÜM MODELLERİ KAPSIYORDU

Apple'ın üretim planları sadece iPhone 14'ü kapsamıyordu, projede Apple SE dahil olmak üzere birçok neslin üretimi yer alıyordu.

Apple'ın beklediği olmayınca 6 milyon adetlik üretim planı suya düştü. Bloomberg'in haberine göre Apple ilk plandaki 90 milyon adet üretim hedefine geri dönmüş durumda. Apple Çin'deki üretimini de azaltıyor. Şirket iPhone 14'leri artık çoğunlukla Hindistan'da üretecek.