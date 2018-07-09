Apple'ın "Memory" adını verdiği yeni reklam filmi, iPhone X'un Face ID özelliğine vurgu yapıyor. Bir bilgi yarışması benzeri bir atmosfer kurgulanan videoda, sunucu "Bu sabah oluşturduğun parola neydi?" diye soruyor. Karşısındaki yarışmacı ise parolasını hatırlayamayarak tek dökmeye başlıyor. Süre dolarken iPhone X'u yüzüne doğru tutan kullanıcı, cihazının açılmasını sağlıyor...

Memory reklam filmi

"Yüzünüz parolanız" sloganıyla sona eren reklam filmi, Face ID için hazırlanan ilk film değil. Apple daha önce, Apple Pay ve Face ID ile alışveriş yapılmasını anlatan, biyometrik kimlik doğrulamaya dikkat çeken reklamlar yayınlamıştı...