İtalya'da Rekabet Kurumu GoogleApple ve Dropbox'a bulut bilişim alanında soruşturma açtıklarını açıkladı
Kurumdan yapılan açıklamada "Soruşturma uygunsuz ticari faaliyetler ve kontratlarda adil olmayan maddelerle ilişkilidir" ifadeleri yer aldı.
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