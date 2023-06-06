Öte yandan, Apple'ın hem sanal hem de arttırılmış gerçeklik sunabilen karma gerçeklik gözlüğünün, sektörünün bu teknolojiye yönelik yüksek beklentileri karşılamakta zorlandığı bir dönemde piyasaya sürülmesi sebebiyle nasıl bir pazar edineceği merak konusu.



Wedbush Securities'den teknoloji analisti Dan Ives, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu üründen yılda ortalama 150 bin kadar satılmasını beklediğini söyledi.



Yeni cihazın geniş bir pazar kitlesi bulamaması halinde Apple da insanları yapay dünyalara iten ya da "artırılmış gerçeklik" ile önlerinde olan nesnelerle dijital görüntüler yansıtan teknolojiyle donatılmış kulaklık, başlık ya da gözlük satmayı deneyen diğer büyük teknoloji şirketleri ve yeni girişimlerle aynı kaderi paylaşabilir.