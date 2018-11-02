Apple, 29 Eylül’de sona eren şirketin 4. mali çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. iPhone satışlarındaki yavaşlamayı ortaya çıkaran sonuçlara, şirketin CFO’su Luca Maestri’nin yatırımcılara yaptığı “Bundan sonra satış rakamlarını duyurmayacağız” açıklaması da eklenince, Apple hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 7 değer kaybetti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre hisse fiyatında bu sert düşüş, Apple’ı 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden de etti. Eylül ayında iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini piyasaya süren şirketin, satışlar için en kritik dönemi olan içinde bulunduğumuz tatil sezonu beklentisi de analistlerin tahminlerinin altında kaldı.

IPHONE SATIŞLARI BEKLENTİNİN ALTINDA

Analistlerin geçen çeyrek için 47.5 milyon adet olarak gerçekleşmesini beklediği iPhone satışları, 46.9 milyon adette kaldı. Yine 750 dolar olarak tahmin edilen ortalama iPhone satış fiyatı da 793 dolara çıktı. Bunda Apple'ın geçen sene satışa sunduğu 999 dolarlık iPhone X'in etkisi belirleyici oldu.

Geçen çeyrekte gelirlerini 52.5 milyar dolardan 62.9 milyar dolara çıkaran Apple, 2018 mali yılının toplamında ise bu rakamı 229 milyar dolardan 265 milyar dolara yükseltti. Şirketin son çeyrekteki net karı yüzde 32 artışla 14.1 milyar dolara, 2018’deki toplam net karı ise yüzde 23 yükselerek, 59.5 milyar dolara ulaştı.

29 Eylül itibariyle kasasında 25.9 milyar dolarlık nakit varlığı bulunan şirket ayrıca bundan sonra her çeyreklik dönem için finansal sonuçlarla birlikte paylaştığı ürün satış adetlerini artık açıklamayacağı duyurdu.



‘RAKİPLERİMİZ AÇIKLAMIYOR’

Apple CFO Luca Maestri, yaptığı yatırımcı sunumunda Apple'ın her çeyrekte sattığı iPhone, Mac ve iPad adetlerini Aralık çeyreğinden itibaren raporlamayı bırakacağını açıkladı.

Şirketin hisselerindeki sert düşüşü de tetikleyen bu kararıyla ilgili olarak, Maestri, “Bu rakamların ilgi çekici bir şey olduğunu anlıyoruz. Ancak rakiplerimiz, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda üç ayda bir satış bilgisini vermiyor. Birim satışların yatırımcılara ek bilgi sağladığına inandığımızda bunu yapacağız" dedi.

Apple’ın son olarak duyurduğu iPhone ve diğer ürünlerindeki satış rakamları ise şöyle oldu:

Geçen çeyrekte 46.9 milyon iPhone satıldı. iPhone satışları bir önceki çeyreğe göre adet olarak yüzde 14 artmasına karşın, bir önceki yıla göre ise aynı kaldı. Geçen yıla göre iPhone satışlarını artıramayan Apple’ı yıllık bazda Mac satış adedi yüzde 2, iPad satış adedi ise yüzde 6 azaldı.





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