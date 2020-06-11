Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiApple'ın değeri bir barajı daha aştı - Haberler
ABONE OL

1.5 trilyon dolarlık şirket olma yarışını da Apple kazandı!

ABD'li teknoloji devleri arasındaki 1 trilyon doların ardından 1.5 trilyon dolarlık ilk şirket olabilme yarışının kazananı da belli oldu. Bir teknoloji devi daha 1 trilyon dolar barajını aştı. 5 büyük teknoloji şirketinin toplam değeri ise 6 trilyon doları da geride bıraktı. Necdet Çalışkan'ın haberi

apple'ın değeri
Necdet Çalışkan

Koronavirüs salgını sonrası toparlanma dönemine giren ABD borsalarında dün teknoloji şirketlerinin başrolde olduğu yeni bir eşik daha aşıldı. Apple hisseleri yüzde 2.5’lük yükselişle 353 dolara çıkarken, şirketin toplam piyasa değeri de ilk kez 1.5 trilyon doları aşarak, 1 trilyon 529 milyar dolara çıktı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu rakamla ABD borsalarında en değerli şirket ünvanını koruyan Apple’ın 1 Nisan 2020 tarihindeki değeri 1 trilyon dolardı. Diğer bir ifadeyle yaklaşık 2.5 aylık dönemde ABD’li teknoloji devi değerini yüzde 50 oranında artırmış oldu.

Apple, Ağustos 2018’de 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, ABD borsalarının tarihinde bu rakama ulaşabilen ilk şirket olmuştu. Apple’ın ardından Amazon ve Microsoft de 1 trilyon dolarlık barajı geçen şirketler kervanına katılmıştı.

Apple'ın değeri son bir yılda nereden nereye geldi?

GOOGLE DA TRİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

Apple ile 1 trilyon dolarda olduğu gibi 1.5 trilyon dolarlık şirket olma yarışında da yer alan bir diğer ABD’li teknoloji devi Microsoft’un piyasa değeri ise dün kapanış itibariyle 1 trilyon 493 milyar dolar, Amazon’un değeri ise 1 trilyon 320 milyar dolara çıktı.

Öte yandan dün yaşanan yükselişle birlikte Google’ın çatı şirketi Alphabet de tarihinde ilk kez 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmış oldu. Alphabet’in dünkü kapanış itibariyle piyasa değeri 1 trilyon 1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

5 BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETİNİN DEĞERİ NASIL DEĞİŞTİ?

10 Haziran 20201 Nisan 2020Değişim
Apple1529104247%
Microsoft1493115529%
Amazon132095239%
Google100175632%
Facebook67545548%
Toplam6018436038%

Trilyon dolarlık değere biraz daha uzak olsa da Facebook da son 2.5 aylık dönemde piyasa değerini yüzde 48 artırmayı başardı. Sosyal ağın nsain ayı başında 455 milyar dolar olan değeri 10 Haziran itibariyle 675 milyar dolara ulaştı.

Nasdaq Endeksi'nde işlem gören bu 5 büyük teknoloji şirketinin toplam değeri de dün itibariyle 6 trilyon doları aştı. Bu rakam, 1 Nisan'da 4.3 trilyon dolar seviyesindeydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Facebook Messenger Kids Türkiye'de kullanıma açıldı - Haberler
TEKNOLOJİBu Messenger çocuklar için!
PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak? İşte PS5 özellikleri
TEKNOLOJİPlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak?
PlayStation 5'in tanıtımı için geri sayım
TEKNOLOJİPlayStation 5 geliyor
NATO: 5G'de İngiltere Huawei kararını gözden geçirmeli - Haberler
TEKNOLOJİNATO’dan 5G çıkışı!
Nintendo kullanıcıları hacklendi! Haberler
TEKNOLOJİ300 bin hesap çalınmış!
Koronavirüs ile hastanelere yönelik siber saldırılar da arttı - Haberler
TEKNOLOJİSalgınla mücadele eden hastaneler hedefte!
Dijitalleşmede Türkiye'nin notu açıklandı! Haberler
TEKNOLOJİTürkiye’nin notu açıklandı!
VERBİS kayıt süresi doluyor! Haberler
TEKNOLOJİSüre doluyor, cezası 1 milyon TL!
Ebeveynlerin en büyük şüphesi bu: Çocuğum internette hangi videoları izliyor? Haberler
TEKNOLOJİAnne babaların yarısı endişeli!
İşte en çok satan Android telefonlar! Haberler
TEKNOLOJİEn çok o sattı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X