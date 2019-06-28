iMac, iPod, iPhone gibi popüler ürünlerin altında imzası bulunan Apple Baş Tasarımcısı Jony Ive 30 yıla yakın bir süredir çalıştığı şirketinden bu yıl ayrılacağını açıkladı. Financial Times'a verdiği röportajda ayrılık kararını duyuran Ive, LoveFrom isminde bir kreatif tasarım firması kuracağını açıkladı.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre Apple Kurucusu Steve Jobs'ın 'firmanın ruhu' olarak tanımladığı Ive 1996 yılında Apple'ın tasarım stüdyosunun başına geçti.

APPLE'IN TALİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ive bu görevi üstlendiğinde Apple mali anlamda zor bir durumdaydı ve sürekli çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyordu. 1998 yılında piyasaya sürülen ve tasarımının Ive'a ait olduğu iMac Apple'ın düşüşünü durduran ilk ürün oldu. 2001 yılında yine Ive'ın tasarladığı iPod ise firmanın yükselişe geçmesine önemli katkıda bulundu. Ive'ın tasarımını yaptığı iPhone ise 2007 yılında piyasaya çıktıktan sonra Apple'ın tartışmasız bir dünya devine dönüşmesini sağladı. Ive bunun yanında MacBook Air, iPad, Apple Watch ve AirPod'ları tasarladı. 2012 yılında 'Sir' unvanını alan İngiliz tasarımcı bunun yanında Apple'ın yeni genel merkezinin tasarımına da önemli katkılarda bulundu. Böylece kariyerine diş fırçası ve tuvalet tasarlayarak başlayan Ive dünyanın en büyük firmalarından birinin en önemli isimlerinden birisi oldu.

'YETENEKLERİNDEN FAYDALANACAĞIZ'

Ive'ın ayrılığıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Apple CEO'su Tim Cook "Apple özel projelerde doğrudan birlikte çalışarak ve kurduğu tutkulu tasarım ekibi aracılığıyla Jony'nin yeteneklerinden faydalanmaya devam edecektir.Uzun yıllar beraber çalıştıktan sonra ilişkimizin evrilmesinden memnuniyet duyuyorum ve Jony ile gelecekte çalışmaya devam etmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı. ABD basını Ive'ın kuracağı LoveForm şirketinin en büyük müşterisinin Apple olacağını iddia etti.

AÇIKLAMAYLA HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ive'ın Apple tarihindeki bu önemi, isminin Steve Jobs sonrası dönemde sık sık CEO'lukla beraber anılmasına yol açtı. Ancak Ive, firmanın 'tasarım gurusu' olarak hizmet etmeye devam etti. Ive'ın Apple'dan ayrılacağı haberinin yayımlanmasının ardından Apple'ın borsada işlem gören hisselerinde düşüş yaşandı. Kapanış seansında hisselerde yüzde 0.1'e yakın bir gerileme yaşandı. Bu, oran olarak çok yüksek görünmese de Apple'ın piyasa değerinden 9 milyar dolar gitmesine yol açtı. Eğer kapanış seansındaki düşüş kalıcı olursa firmanın piyasa değeri 910 milyar dolara gerilemiş olacak.