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Haberler Teknoloji Apple, Musk'a iyi haberi verdi
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Musk, savaş açtığı Apple CEO'su Tim Cook ile görüştü

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple'ın Twitter uygulamasını kaldıracağı iddiaları hakkında bir yanlış anlaşılma yaşadığını ve Apple CEO'su Tim Cook ile görüşmelerinin iyi geçtiğine dair açıklamada bulundu

Apple, Musk'a iyi haberi verdi
Apple, Musk'a iyi haberi verdi
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Twitter'ın patronu Elon Musk'ın bu hafta Apple'e karşı açtığı savaş, dün barış ile sonlandı. Musk, attığı tweet'te Apple'ın genel merkezine gittiğini ve CEO'su Tim Cook ile görüştüğünü söyledi.

Musk hafta başında Apple'ın platformu uygulama mağazasından kaldırmakla tehdit ettiğini söylemişti. Bunun ardından attığı ardı sıra tweet'lerde Apple'ın CEO'su Tim Cook'u hedef göstermiş ve bazı iddialarda bulunarak, Apple'ın politikalarını sert bir şekilde eleştirmişti.

Fakat Musk dün takipçilerine yaptığı açıklamada Apple genel merkezine Tim Cook ile görüşmeye gittiğini söyledi. Cook'a kendisini Apple'ın "güzel" genel merkezini gezdirdiği için teşekkür etti. Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılacağı iddialarına dair yanlış anlaşılmayı çözdüklerini belirten Musk, "Tim, Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediği konusunda açıktı" dedi.

'TAKİPÇİ SAYINIZ DÜŞEBİLİR'

Bu arada Musk dün attığı son tweet'le de Twitter'daki spam hesapları kaldırmaya başladıklarını belirten, "Twitter, pek çok sahte ve dolandırıcı hesabı kaldırmaya başladı. Yakında takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz" paylaşımını yaptı.

İskoçya'da dijital eğitim merkezi CodeClan'in analizine göre, spam hesapların Twitter'dan kaldırılması halinde Musk da 13,5 milyon takipçisini kaybedebilir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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