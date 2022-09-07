Apple tanıttı: iPhone 14 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu! Yeni iPhone 14 fiyatı ne kadar, satışa çıktı mı? - Teknoloji Haberleri

İşte Apple'ın 57 bin TL'lik iPhone 14'ü! 0:00 / 0:00

Apple merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. ABD’li şirketin Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch resmen duyuruldu. Bir önceki model olan iPhone 13’e oldukça benzer bir tasarımla gelen Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 4 farklı modelden oluşuyor. Yeni iPhone modelleri şunlar: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Bu yeni telefonlardan iPhone 14, 6.1 inçlik, iPhone 14 Plus ise ve 6.7 inçlik ekrana sahip. 5 renk seçeneği ile gelen iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde A15 Bionic işlemci yer alıyor. 12 MP’lik ana kamera bulunan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın ön yüzünde ise 12 MP’lik TrueDepth kamera yer alıyor.

UYDUDAN ACİL DURUM ÇAĞRISI Kaza tespit özelliği ile dikkat çeken iPhone 14, uydu üzerinden bağlantı teknolojisiyle geliyor. iPhone 14’ün bu dikkat çeken özelliği acil durum çağrılarında kullanılabilecek. Uydu üzerinden iletişim özelliği ilk olarak ABD ve Kanada için kullanıma sunulacak. Etkinlikte iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 799 dolar, iPhone 14 Plus’ın başlangıç fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.

ÇENTİĞİ YENİLEDİ, BİLDİRİMLERİ EKLEDİ Apple’ın 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max modelleri ise iPhone 14 modellerine göre daha ince çerçeve ile gelecek. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te ayrıca Dynamic Island olarak adlandırılan yeni çentik tasarımı ile geliyor. Bir önceki modele göre yüzde 30 oranında da az yer kaplayacak olan yeni çentikte, çeşitli bildirimler kullanıcılara gösterilecek. Mor renk seçeneği de eklenen iPhone 14 Pro modelleri A16 Bionic işlemcisinden gücünü alacak. 48 MP’lik ana kamera barındıran iPhone 14 Pro modelleri iPhone 13 Pro modellerine göre düşük ışık fotoğrafları 2 kat daha başarılı çekebilecek. iPhone 14 Pro modelleri, 12 MP’li telephoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor. Yeni iPhone’lar ile birlikte Android telefonlarda uzun süredir bulunan her zaman açık ekran özelliğinin Apple’ın mobil dünyasına da geldiğini belirtelim. iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max modelleri ise 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI Gelelim en çok merak edilen konu olan iPhone 14'ün Türkiye fiyatlarına... Yeni iPhone'lardan en düşük fiyatlısı olan iPhone 14, depolama kapasitesine göre 30 bin 999 TL ile 38 bin 899 TL arasında değişirken, iPhone 14 Plus'ta bu fiyatlar 34 bin 999 TL ile 42 bin 899 TL arasında. iPhone 14 Pro modellerinde ise Türkiye fiyatları resmen dudak uçuklatan cinsten. iPhone 14 Pro'da 39 bin 999 TL'den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL'ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max'te ise Türkiye'de fiyatları 43 bin 999 TL'den başlayıp, tamı tamına 57 bin 199 TL'ye kadar ulaşıyor. Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de 16 Eylül'de ön siparişe açılacak olan iPhone 14 modelleri, 23 Eylül'den itibaren tüketicilere sunulacak.

APPLE WATCH 8 Su geçirmeme özelliği ile gelen Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı ölçme, kazaları tespit edip, acil durum kişilerine ve gerekli mercilere haber verme yenilikleriyle geliyor. Apple’ın yeni akıllı saati, düşük güç modunda 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 16 Eylül’den itibaren satışa sunulacak olan Apple Watch Series 8 modellerinin başlangıç fiyatı ise 399 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 499 dolar) olarak açıklandı. YENİ APPLE WATCH SE Etkinlikte tanıtılan yeni Apple Watch SE, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı olacak. İkinci nesil Apple Watch SE’nin başlangıç fiyatı ise 249 dolar ((GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 299 dolar) olacak.

APPLE WATCH ULTRA Sağlamlığı ile öne çıkan Apple Watch Ultra modeli ise 60 saate varan pil ömrü sunuyor. Zorlu hava ve doğa koşulları için tasarlanan ve dalış için de kullanılabilecek olan Apple Watch Ultra’nın fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.