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Apple Vision Pro başlığını tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olan "Vision Pro" başlığını tanıttı. Sanal ve artırılmış gerçeklik özelliklerini bir arada sunan 'karma gerçeklik gözlüğü' Vision Pro ABD'de 3 bin 499 dolardan yani bugünkü kurla yaklaşık 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Apple Vision Pro başlığını tanıttı
AA / HABERTURK.COM

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDCde iOS 17 güncellemesi, 15-inch MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

Şirketin 2014ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi "Vision Pro" başlığının da tanıtıldığı etkinlikte ürünün 3 bin 499 dolardan (75.000 TL) başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında "apple.com"da ve ABD'deki Apple Store konumlarında satışa sunulacağı bildirildi. Söz konusu başlık hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özelliklerini sunduğu için 'karma gerçeklik' gözlüğü olarak tanımlanıyor.

Apple'dan Vision Pro'ya ilişkin yapılan açıklamada ise ürünün şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu kaydedildi. Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest 3'ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı.

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