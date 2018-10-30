Apple, New York’ta gerçekleştirdiği 30 Ekim etkinliğinde yeni iPad Pro’yu tanıttı. iPad modelleriyle 400 milyonluk satış rakamına ulaştıklarını ve geçen yıl tüm dizüstü bilgisayar üreticilerinin tamamının sattığı cihazlardan daha fazla iPad satıldığı bilgisini paylaşan Apple CEO’suTim Cook, yeni iPad Pro’yu duyurdu.
Apple, iPad Pro'nun yeni modeli geliştirilmiş yeni bir tam ekran tasarıma, düz kenara, yuvarlak köşelere, Face ID'ye ve daha fazlasına sahip. Yeni iPad Pro, hem ekran hem de gövde için yuvarlak köşeleri olan bloklu bir tasarıma sahip. iPhone XR gibi yeni bir Sıvı Retina ekrana sahip olan yeni iPad Pro, 10,5 inçlik mod ile aynı ayak izine sahip ama 11 inç ekrana sahip. 12.9 inçlik ekran ise daha taşınabilir bir hale gelerek önceki modelden daha küçük.
Her iki yeni iPad 5.9 mm incelikte. Bu, daha önceki büyük iPad Pro’dan bir milimetre daha ince. iPad Pro artık yüz tanıma ile iPad'in kilidini açmak için iPhone X ile tanıtılan Face ID'yi içeriyor. Face ID ayrıca, Animoji, Memoji ve Apple Pay gibi uygulamalara, uygulamalara giriş yapma ve diğer özelliklere izin veriyor. iPad Pro’nun kasası daha büyük olduğu için gerekli olan sensörleri barındırmak çentiğe yer ayırması da gerekmemiş.
ARTIK iPHONE'U DA ŞARJ EDECEK
A12X Biyonik çipe sahip olan cihaz iPhone XS sınıfı işlemcilerde olduğu gibi 7 nanometre teknolojisine sahip. 10 milyar transistör, 8 çekirdekli işlemci, 7 çekirdekli GPU bulunan cihazın Multicore için % 90 daha hızlı CPU. 1000 kat daha hızlı grafik performansı sunan iPad bir tablet form faktöründe Xbox One X grafik performansı sunuyor.
Her zamanki gibi 10 saatlik pil ömrüne sahip olan iPad artık 1TB disk ve USB-C ile geliyor. Böylece 5K ekrana bağlamak veya iPhone’u veya başka cihazları şarj etmek mümkün olabilecek. Apple Pencil’ın ikinci nesli ise kablosuz olarak otomatik olarak eşleşiyor. Yeni iPad Pro'ya manyetik olarak takılabiliyor. Ekrana dokunmak ise iPad Pro'yu uyandırıyor.
Yeni iPad Pro’nun Xbox One X ile karşılaştırılmasının bilgisinin ardından cihazın oyun performansına dikkat çekilmesi ve bu özelliklerin anlatılması bundan böyle gamerların da iPad Pro’nun hedefinde olduğuna dair önemli emarelerden birisi.
Geçtiğimiz haftalarda tüm özellikleriyle çalışan Photoshop’u duyuran Adobe’den yöneticiler de sahne alarak yeni Pro ile yapılabilecekleri canlı olarak anlattı ve Apple Pencil’ın iPad ile sağladığı kolaylıkları ve performansını ele aldı.
TÜRKİYE FİYATI 5899 TL'DEN BAŞLIYOR
Gerek dokunmatik ekran ile parmak kullanımı ve Pencil ile çizimlerde hassasiyet gereken noktalara müdahale son derece büyük kolaylıklar sağlıyor. Artık her yönde dikey ve yatay olarak görünüm verebilen iPad Pro dizüstü bilgisayarlardan daha çok pazar payı çalacağa benzer.
64 GB'den 1 TB'ye kadar depolama seçenekleri olan yeni iPad Pro'nun 11 inçlik modeli 799 dolardan, 12.9 inçlik modeli ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Ön siparişe bugün itibariyle açılan bu ürünlerin teslimatına ise 7 Kasım'da başlanacak.
11 inçllik yeni iPad Pro'nun Türkiye fiyatı ise depolama kapasitesine göre 5899 TL'den başlayıp, 11499 TL'ye kadar çıkarken, 12.9 inçlik yeni iPad Pro'nun Türkiye fiyatı ise 7399 TL ile 12999 TL arasında değişiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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