Apple, ABD’de düzenlenen geliştiriciler konferansı WWDC 2019’da yeni Mac Pro modelini ve profesyonellere yönelik erkanı Apple Pro Display XDR’ı tanıttı. Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR’yi tanıtan Apple’ın Worldwide Marketing’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “Mac Pro’yu modüler bir sisteme ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarladık” dedi.

Yeni Mac Pro, 28 adede kadar iş istasyonu sınıfı Xeon çekirdeğe, 1.5 TB kapasiteli bellek sistemine, sekiz adet PCIe genişletme yuvasına ve üç adet 8K ProRes RAW videonun aynı anda oynatılmasına olanak sağlayan Apple Afterburner hızlandırıcı kartına sahip.

Pro Display XDR’da ise P3 genişlik ve 10 bit renk, 1.600 nit değerinde parlaklık, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 32 inç Retina 6K ekran yer alıyor.

1.5 TB’LİK BELLEK

Büyük projelerle uğraşan, devasa veri setlerini analiz eden ve aynı anda çok sayıda profesyonel uygulama çalıştıran profesyonel kullanıcılar için geliştirilen Mac Pro, bugüne kadar bir Mac’te bulunan en büyük belleği barındırıyor. Altı kanallı bir bellek mimarisi ve 12 adet fiziksel DIMM yuvasıyla yeni Mac Pro, 1.5 TB belleğe olanak veriyor.

3D film animasyonları yapan, 8K sahneleri bir araya getiren ve kompleks 3D ortamlar tasarlayan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçları için Mac Pro’da tek bir sistemde 56 teraflopa kadar grafik performansı sunuluyor.

Mac Pro grafik seçenekleri Radeon Pro 580X ile başlıyor. Mac Pro ilk defa Radeon Pro Vega II’yi kullanıma sunuyor. Bu grafik teknolojisi, 14 teraflopa kadar işlem performansı ve 1 TB/s bellek genişliği sunuyor. Mac Pro’da aynı zamanda 28 teraflop grafik performansı ve 64 GB belleğe sahip iki adet Vega II GPU’suyla dünyanın en güçlü grafik kartı olma özelliğini taşıyan Radeon Pro Vega II Duo’yu da seçenek olarak veriliyor. Mac Pro’ya aynı anda iki adet MPX Modülü takılabiliyor.

SANİYEDE 6.3 MİLYAR PİKSELİ DEKODE EDEBİLİYOR

Yeni Mac Pro, saniyede 6.3 milyara kadar pikseli dekode edebilen programlanabilir bir ASIC’e sahip Afterburner’ı kullanıma sunuyor. Afterburner ile gerçek zamanlı olarak aynı anda üç adet 8K ProRes RAW video akışı ve 12 adet 4K ProRes RAQ video akışı dekode edebiliyor.

Yeni Mac Pro’nun tasarımında yerinden çıkarılabilen alüminyum kasa ve paslanmaz çelik çerçeve dikkat çekiyor. Bu çerçevenin üzerinde modülerlik ve taşınabilirlik için yumuşak tutma yerleri bulunuyor. Kasa aynı zamanda, hava akışını artıran ve Mac Pro’nun daha sessiz çalışmasını sağlayan bir çapraz ızgara desenine sahip.

RETİNA 6K ÇÖZÜNÜRLÜK

20 milyonun üzerinde pikselle 6016 x 3384 Retina 6K çözünürlüğe sahip 32 inç LCD paneliyle Pro Display XDR, Retina 5K ekrana oranla yüzde 40 daha geniş bir ekran alanıyla görüntüleme deneyimi sunuyor.

P3 geniş renk yelpazesi ve 1 milyarın üzerinde renk sunan gerçekçi 10 bit renk teknolojisiyle profesyonel kullanıcılar, gerçeğe çok daha yakın bir görüntüleme deneyimi yaşayabilecekler. Bu, video ve fotoğraf düzenlemenin yanı sıra 3D animasyon veya renklendirme işleri açısından çok önemli bir özellik.

MODÜLER ERKAN

Pro Display XDR 1.000 nit tam ekran parlaklık ve 1.600 nit maksimum parlaklık üreten geniş bir LED yelpazesine sahip doğrudan arkadan aydınlatma sistemini kullanıyor.

Alüminyum kasasında tüm kenarlara kadar uzanan camı ve 9 milimetrelik dar kenarlarıyla Pro Display XDR’in Pro Stant’ı, ekranın dengede durmasını sağlıyor. Eğimi ve ağırlığı ayarlama imkanı veren Pro Stant ayrıca Pro Display XDR’ın portre moduna çevrilmesine de olanak tanıyor. Pro Display XDR tek bir Thunderbolt 3 kablosuyla, 120 milyon piksel deneyimi için altı adede kadar ekranı destekleyen yeni Mac Pro da dahil tüm Mac ürünlerine bağlanabiliyor.

FİYATI 6 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Apple’dan açıklamaya göre yeni Mac Pro 5999’dan başlayan fiyatlarla ve satışa sunulacak ve sonbaharda sipariş edilebilecek. Pro Display XDR 4999 dolardan başlayan fiyatlarla, Pro Stand ise 999 dolara sonbaharda satışa sunulacak.