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Apple’ın geleneksel olarak en büyük etkinliği bilindiği üzere Eylül ayında oluyor. Eylül ayındaki etkinlikte en önemli duyuruları yapan ve yeni iPhone’ları tanıtan Apple bir sürpriz yaparak Ekim ayının son günlerinde bir etkinlik yapacağını açıklamıştı. İşte o gün geldi çattı. Neredeyse tüm dedikodular Apple'ın halihazırdaki ürünlerine donanım güncellemesi yaptığı haberlerini duyuracağını işaret ediyor.

Geçen ay iPhone XS ve iPhone XS Max, Apple Watch Series 4, iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 ve MacOS Mojave’yi konuşmuştuk. Bu ay ise daha ucuz ve daha renkli olan iPhone XR piyasaya girecek. Bugün ise iPad ile Mac için nihayet büyük haberlerden bahsedebileceğimizi tahmin ediyoruz. Çok sayıda donanım ve yazılım güncellemesi haberini alacağımızı öngördüğümüz bugünkü etkinlikte en önemli yenilikler Mac ve iPad yakasında bekleniyor.