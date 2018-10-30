Apple’ın geleneksel olarak en büyük etkinliği bilindiği üzere Eylül ayında oluyor. Eylül ayındaki etkinlikte en önemli duyuruları yapan ve yeni iPhone’ları tanıtan Apple bir sürpriz yaparak Ekim ayının son günlerinde bir etkinlik yapacağını açıklamıştı. İşte o gün geldi çattı. Neredeyse tüm dedikodular Apple'ın halihazırdaki ürünlerine donanım güncellemesi yaptığı haberlerini duyuracağını işaret ediyor.
Geçen ay iPhone XS ve iPhone XS Max, Apple Watch Series 4, iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 ve MacOS Mojave’yi konuşmuştuk. Bu ay ise daha ucuz ve daha renkli olan iPhone XR piyasaya girecek. Bugün ise iPad ile Mac için nihayet büyük haberlerden bahsedebileceğimizi tahmin ediyoruz. Çok sayıda donanım ve yazılım güncellemesi haberini alacağımızı öngördüğümüz bugünkü etkinlikte en önemli yenilikler Mac ve iPad yakasında bekleniyor.
Bu ayki etkinlikte iPad Pro'nun iki versiyonunu görmeyi bekliyoruz: yeni 11 inç’lik iPad Pro ve yeniden tasarlanmış 12.9 inçlik iPad Pro. Her iki modelin de Face ID ve çentiksiz tüm ekran tasarıma sahip olması, Touch ID'yi kaldırması, Smart Connector'ı değiştirmesi ve hatta Lightning portunu bir USB-C portu ile değiştirmesi olası.
Bu yıl Apple'ın 12.9 inçlik modelin kasasında çerçevesiz tasarım etkisiyle yenilemesini bekliyoruz. Böylece büyük ekran iPad keyfi artık daha küçük bir kasada yaşanabilecek.
Bu arada tüm bu beklentiler sürerken analist Ming-Chi Kuo’dan Ekim etkinliğinin bir parçası olmamasına rağmen, yakında düşük maliyetli bir iPad mini güncellemesi öngörüsü de gelmişti.
Yeni bir Mac almak istiyorsanız (ki döviz kurundaki artış sonrası çoğu tüketici bu kararını erteledi) bugünkü etkinlik bazı yeni cevaplar sunabilir. Apple, 13 inç ve 15 inç MacBook Pro'ya Temmuz ayında güncelleyerek True Tone ekranı, Siri ve bir daha yüksek işlemci seçenekleri eklemişti. Bununla birlikte bugün etkinlikte tanıtılacak kadar kritik yeniliklerle gelen Mac modeli de görebiliriz.
Apple şu anda sadece MacBook 12 inç Retina versiyonu ve MacBook Air'in yerini alan 13 inçlik bir versiyonu sunuyor. Bir süredir fiyatının 1000 ila 1500 dolar arasında değişeceği söylenen, üzerinde Touch ID olan ama Touch Bar olmayan MacBook’un bugün ortaya çıkması olası.
Bu arada sevilen tasarımı ve hafifliğiyle MacBook Air’in yenisini heyecanla bekleyenler için de bugün bir haber çıkması sürpriz olabilir. Sürpriz olabilir diyoruz çünkü Air serisi “yıllardır” yenilenmedi ancak ısrarla bekleniyor.
Yıllardır dokunulamayan Mac'lerden bahsetmişken, bu durum Mac mini için de geçerli. Bir Apple Store'a girip 2018'de yepyeni bir Mac mini satın almak istediğinizde 2014'ün donanımını satın almış olursunuz.
Mac mini'nin yeni modeliyle modern teçhizata kavuşmuş olarak makul fiyatlı bir modelinin duyurulması çoğu tüketicinin beklentisi. Ama karşılanır mı? Bu biraz şüpheli:)
iMac’lerle ilgili bir söylentiye kulak verecek olursak bugünkü etkinlikte zaten başarılı bir ekrana sahip olan iMac’lerin daha başarılı bir ekran güncellemesiyle tanışabiliriz. Söylenti, yeni donanımın bir şekilde "önemli ekran performans yükseltmeleri" içereceğini söylüyor. Bu dedikoduya göre MacBook Pro'nun, ortam ışığına bağlı olarak renk sıcaklığını ayarlayan True Tone ekran desteğini alabilir.
Apple, en son WWDC etkinliğinin bir parçası olarak Haziran 2017'de iMac serisinde güncellemeye gitmişti ve iMac Pro Aralık 2017'de piyasaya çıkmıştı. Hem iMac’te hem de iMac Pro’da güncellemeler olabilir ama Pro modelinin bir yaşın altında olması bu ihtimali zayıflatıyor.
iMac Pro'nun 2019 Mac Pro'nun piyasaya sunulmasıyla birlikte güncellenmesi daha büyük olasılıkla beklenebilir. 2019 Mac Pro ise bir söylentiden ötede Apple'ın duyurduğu ancak piyasaya tanıtmadığı bir ürün.
Ekransız olan bu model 2013 model Mac Pro'nun yerini alacağı ve bir çeşit modüler tasarıma sahip olacağı biliniyor. Apple ayrıca Pro kullanıcılarına olan bağlılığının bir parçası olarak yeni bir Pro ekran da yapıyor. Ama bugün bunun günü olmayabilir. Bugünkü etkinlik öncesi üç masaüstü Mac modeli ve bir dizüstü bilgisayar Mac modelinin kayda geçirildiği düşünüldüğünde bunlardan hangisinin olacağını birlikte göreceğiz.
Dünyanın en çok satan saati unvanını kazanan Apple Watch’un işletim sistemi watchOS 5.1, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Apple Watch Series 4'teki yeni EKG uygulamasını, saatinizden kalbin bir FDA onaylı elektrokardiyogramını almanızı sağlayacak. iOS 12.1'de iPhone Sağlık uygulaması sonuçlarını doktorunuzla paylaşmanıza izin verecek. Bu özellik giyilebilir teknolojiler ve sağlık sektörü açısından devrim niteliği taşıyor.
Bu ay, en yeni donanıma yeni özellikler kazandıracak birkaç yazılım güncellemesi de bekliyoruz. iPhone ve iPad işletim sistemi için iOS 12.1 güncellemesi, iPhone XS ve iPhone XS Max kamerasındaki Portre modunda Derinlik Kontrolü için canlı ön izlemeyi, desteklenen taşıyıcılarla çift SIM desteğini sağlayacak. (Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye de çift SIM sağlayan eSIM desteklenen ülkeler arasında yer almıyor)
FaceTime’a grup görüşme özelliği iOS 12.1 ve macOS 10.14.1'in bir parçası olarak gelecek. MacOS Mojave beta sürümünde yer alan Grup FaceTime, iMessage'ı kullanarak çağrılara kolayca katılma ve ayrılma yeteneği ile 32 kullanıcıya kadar görüntülü ve sesli çağrı yapmanızı sağlıyor.
2017 etkinliğinde heyecan yaratan bir görselle paylaşılan ama hala bir ses soluk çıkmayan AirPower'ın lansmanının da yakında gerçekleşeceğine dair çok sayıda kanıt var: iOS 12.1 beta sürümündeki kod ve iPhone XS kılavuzu! Yine analist ve söylentilerin önemli kaynaklarından Ming-Chi Kuo’ya göre AirPower’ın 2018'in sonlarında ya da tedarik zinciri verilerine dayanarak 2019'un başında piyasada olması muhtemel.
Bu akşam New York, Brooklyn’de gerçekleştirilecek olan etkinlikte daha önce açıklanan ve iPhone XR’ın lansmanı gerçekleştirilebilir. iPhone XS ve iPhone XS Max Amerika’da 21 Eylül'de piyasaya sürüldü ancak iPhone XR'nin piyasaya sürülmeden biraz daha fazla üretim süresine ihtiyacı vardı. 16 Ekim civarında bir etkinliğe sahip olmak, başka bir donanımın iPhone XR ile aynı tarihte ön sipariş verilip piyasaya sürülebileceği anlamına gelebilir - sadece bu noktada spekülasyon yapıyor.
Muhtemelen yeni iPhone serisinin en popüler modeli olacak iPhone XR’ın Face ID ve tam ekranlı bir iPhone X stilinde altı renk (siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi ve mercan) seçeneği ile birlikte gelmesi fiyat seçeneğiyle daha da tercih edilir hale gelebilir.
iPhone X'ten daha hızlı olması ve iPhone 8 ile önceki ikonik geçmiş tasarımlardan farklı bir tasarıma sahip olması, tartışmalı fiyat etiketine rağmen iPhone XS Max ile aynı miktarda içerik gösterecek (6.1 inç) ekranıyla önemli bir avantaja sahip.
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