Teknoloji devi Apple, uzun zamandır ‘Project Titan’ kod ismiyle anılan gizli bir otonom araç projesi üzerinde uğraşıyor. Hedeflenen ilerlemeyle ilgili söylentiler süredursun, şirket otonom araç konusunda kamuoyunda bir görünüp bir kayboluyor.
Apple’ın aldığı radikal karara göre Project Titan üzerinde çalışan takımdan 200 kişi ayrılacak ve diğer projelere aktarılacak. Geriye kalan ekip ise yeniden organize edilerek, yeni bir yönetim altında yeniden yapılandırılacak.
Konu hakkında bir açıklama yaparak haberleri doğrulayan Apple sözcüsü, “Otonom sistem ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan inanılmaz yetenekli bir ekibimiz var. 2019 için takım olarak birden fazla kilit alanda işlerine odaklandıklarından, bazı grupları şirketin makine öğrenme gibi farklı alanlarına kaydırıyoruz” dedi.
Bununla birlikte otonom sistemlerin büyük bir fırsat yarattına inanmayı sürdürdüklerini açıklayan sözcü, projeye devam edeceklerinin altını çizdi.
TESLA’DAN TRANSFER YAPMIŞTI
Bu açıklamada ‘Project Titan’ için otonom araç değil de "otonom sistemler" denilmesi ise dikkat çekti. Apple’ın CEO’su Tim Cook önceki açıklamalarında şirketin odağının otonom araçların ötesinde olduğunu söylemişti.
CNBC’nin haberine göre yeniden yapılandırma tanımlaması, projenin başına yeni birinin getirilmesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Apple, Tesla’nın baş otomobil mühendisi olan Doug Field’i işe almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.