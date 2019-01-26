Teknoloji devi Apple, uzun zamandır ‘Project Titan’ kod ismiyle anılan gizli bir otonom araç projesi üzerinde uğraşıyor. Hedeflenen ilerlemeyle ilgili söylentiler süredursun, şirket otonom araç konusunda kamuoyunda bir görünüp bir kayboluyor.

Apple’ın aldığı radikal karara göre Project Titan üzerinde çalışan takımdan 200 kişi ayrılacak ve diğer projelere aktarılacak. Geriye kalan ekip ise yeniden organize edilerek, yeni bir yönetim altında yeniden yapılandırılacak.

Konu hakkında bir açıklama yaparak haberleri doğrulayan Apple sözcüsü, “Otonom sistem ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan inanılmaz yetenekli bir ekibimiz var. 2019 için takım olarak birden fazla kilit alanda işlerine odaklandıklarından, bazı grupları şirketin makine öğrenme gibi farklı alanlarına kaydırıyoruz” dedi.

Bununla birlikte otonom sistemlerin büyük bir fırsat yarattına inanmayı sürdürdüklerini açıklayan sözcü, projeye devam edeceklerinin altını çizdi.

TESLA’DAN TRANSFER YAPMIŞTI

Bu açıklamada ‘Project Titan’ için otonom araç değil de "otonom sistemler" denilmesi ise dikkat çekti. Apple’ın CEO’su Tim Cook önceki açıklamalarında şirketin odağının otonom araçların ötesinde olduğunu söylemişti.

CNBC’nin haberine göre yeniden yapılandırma tanımlaması, projenin başına yeni birinin getirilmesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Apple, Tesla’nın baş otomobil mühendisi olan Doug Field’i işe almıştı.