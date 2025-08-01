Apple’ın gelir tahmini beklentileri aştı, tarife maliyetleri 1,1 milyar dolar olacak

Teknoloji devi Apple, perşembe günü yaptığı açıklamayla, mevcut çeyrek için gelir beklentilerinin Wall Street tahminlerini geride bıraktığını duyurdu. iPhone satışlarındaki güçlü artış ve hizmet segmentindeki büyüme ile öne çıkan şirket, ABD’nin ticaret savaşının bir parçası olarak uyguladığı tarifeler nedeniyle 1,1 milyar dolarlık ek maliyetle karşı karşıya. CEO Tim Cook, Haziran çeyreğinde tarifelerin 800 milyon dolarlık bir yük oluşturduğunu ve bazı müşterilerin olası fiyat artışları öncesi iPhone satın aldığını belirtti.

REKOR iPHONE SATIŞLARI

Apple’ın 28 Haziran’da sona eren mali üçüncü çeyreğinde gelirleri, geçen yıla göre yaklaşık %10 artarak 94,04 milyar dolara ulaştı ve 89,54 milyar dolarlık analist beklentisini aştı. Hisse başına kâr 1,57 dolar ile 1,43 dolarlık tahmini geçti. iPhone satışları %13,5 artışla 44,58 milyar dolara yükseldi ve 40,22 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı. LSEG verilerine göre, bu performans son dört yıldaki en büyük beklentiyi aşma oranı oldu.

TARİFE ETKİSİ VE ÜRETİM DEĞİŞİMİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının merkezindeki tarifeler, Apple’ın maliyetlerini artırıyor. Haziran çeyreğinde 800 milyon dolarlık tarife maliyetiyle karşılaşan şirket, ek yükü azaltmak için üretim stratejisini çeşitlendiriyor. iPhone’lar Hindistan’da, Mac’ler ve Apple Watch’lar ise Vietnam’da üretiliyor. Cook, Reuters’a verdiği demeçte, bazı müşterilerin tarife duyuruları öncesi iPhone, Mac ve Apple Watch satın aldığını ve bu erken alımların çeyrek büyümesinin yaklaşık 1 puanını oluşturduğunu ifade etti.

ÇİN’DE TOPARLANMA Büyük Çin bölgesinde satışlar, bir önceki yıla göre artarak 15,37 milyar dolara ulaştı ve 15,12 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Bu toparlanma, Çin’deki akıllı telefon pazarını canlandırmayı hedefleyen sübvansiyon programından destek aldı. Ancak Apple, yapay zeka (AI) özelliklerini cihazlarına entegre etme konusunda Çin’de uzun onay süreçleriyle karşılaşıyor. YAPAY ZEKA VE REKABET Apple, yapay zeka yarışında Microsoft ve Nvidia gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler alıyor. 2025’te hisseleri %17 değer kaybeden şirket, kişiselleştirilmiş bir Siri sürümünde ilerleme sağladığını ve yapay zeka yatırımlarını “önemli ölçüde artırdığını” duyurdu. Cook, “Apple, en ileri teknolojileri herkes için erişilebilir ve kolay kullanılabilir hale getirme misyonunu sürdürüyor” dedi. Bununla birlikte, Samsung ve Alphabet gibi rakipler, premium telefon pazarında ve AI entegrasyonunda Apple’a meydan okuyor. .png Apple’ın hizmet segmenti, App Store, müzik ve bulut depolama gibi kalemlerle 27,42 milyar dolar gelir elde ederek 26,8 milyar dolarlık beklentiyi geçti. Mac satışları 8,05 milyar dolarla tahminleri aşarken, iPad satışları 6,58 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. AirPods ve Apple Watch gibi giyilebilir ürünler 7,4 milyar dolar gelirle 7,82 milyar dolarlık tahmini karşılayamadı.