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        Haberler Ekonomi Teknoloji Araç takip sistemi ile yakıt tasarrufu sunuyor - Teknoloji Haberleri

        Araç takip sistemi ile yakıt tasarrufu sunuyor

        Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren araç takip sistemi zorunluluğu, araç kiralama sektöründe güvenliği artırmak ve denetim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business'ın araç takip sistemi de, işletmelerin yasal zorunluluğa tam uyum sağlarken, araçlarını 7/24 takip ederek operasyonel verimliliğini artırarak, yüzde 15'e varan yakıt tasarrufuyla da maliyetlerini düşürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:43
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        Araçları takip ederek yakıt tasarrufu sağlıyor
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        Araç takip sistemi zorunluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri kapsamında geçtiğimiz dönemde araç kiralama sektöründe güvenliği artırmak ve denetim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe girmişti.

        Resmî Gazete’de yayımlanan kanuna göre, araç kiralama şirketlerinin kısa süreli veya uzun süreli fark etmeksizin kiralanan araçlarında GPS bulundurmak ve bu kayıtları üç yıl saklamak zorunlu hale getirilmişti.

        Bu noktada araç kiralama operasyonlarında daha güvenli bir yapı oluşturmayı hedefleyen düzenleme, işletmelere hem yasal uyumluluk sağlama hem de operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirme fırsatı sunuyor.

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        Teknoloji çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf avantajı sağlayarak, kurumların dijital dönüşümlerine imkân sağlayan Vodafone Business da Araç Takip Sistemi çözümüyle şirketlerin yasal gerekliliklere uygun hareket etmesini mümkün kılarken, kurumların operasyonel verimliliğine katkı sağlıyor.

        YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU

        Sahadaki taşıtlara takılan IoT araç takip cihazları sayesinde işletmeler araçlarının lokasyon bilgilerini takip edilebilirken yüzde 15’e kadar yakıt tasarrufu imkânına sahip oluyor. Bu çözümle beraber ayrıca iş ihtiyacı dışında filoda yer alan araçların kullanım analizinin yanında rölanti süreleri de eş anlı olarak izlenebiliyor.

        Bunun yanında gerçek zamanlı rota ve iş yönlendirme özelliği ile operasyonel verimliliğini artırırken maliyetlerini azaltan şirketler, araç çalınması gibi durumlarda lokasyon bilgilerinin paylaşılmasıyla da kendisini güvence altına alabiliyor.

        Tüm bunlarla beraber hız, katedilen mesafe, lokasyon, sürüş zamanı, rota benzeri bilgilerini anlık olarak kontrolünü sağlayan ve bütün araçların tek bir platform üzerinden yönetilmesine fırsat sunan Vodafone Business Araç Takip Sistemi'nin, pek çok farklı sektör için çeşitli avantajlar içerdiği kaydediliyor.

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