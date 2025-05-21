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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Arama motorunda yeni çağ: ‘AI Mode’ - Teknoloji Haberleri

        Arama motorunda yeni çağ: ‘AI Mode’

        Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de Rus Yandex'in tanıttığı yapay zekalı arama motorunun ardından sektörün lideri konumundaki Google'dan da bu konuda bir adım geldi. Şirket, yapay zeka destekli "AI Mode" ile arama motorunu baştan yaratıyor. ABD'de tüm kullanıcılara açılan bu özellik, aramaları bir uzmanla sohbete dönüştürüyor. Yeni akıllı gözlükler ve rekabetin gölgesinde Google, dijital dünyada fark yaratmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:31
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        Google da yapay zeka moduna geçti
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        Google, yıllık geliştiriciler konferansında arama motorunu dönüştüren yapay zeka yeniliklerini tanıttı. ABD’de herkesin kullanımına sunulan “AI Mode”, kullanıcıların sorularına bir uzman gibi doğal ve kapsamlı yanıtlar veriyor. Şirket, Gemini 2.5 modelini algoritmalarına entegre ederken, konser bileti satın alma ve canlı video aramaları gibi özelliklerle sınırları zorluyor. Ayrıca, 13 yıl sonra Android XR destekli yeni akıllı gözlüklerle geri dönen Google, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi.

        AI MODE İLE ARAMA DENEYİMİ DEĞİŞİYOR

        Google’ın “AI Mode” özelliği, arama motorunu adeta bir bilgi asistanına dönüştürüyor. Sadece iki buçuk aylık bir test sürecinin ardından ABD’deki tüm kullanıcılara açılan bu yenilik, geniş bir soru yelpazesine akıcı yanıtlar sunuyor. Google’ın verilerine göre, 1,5 milyar kişi “AI Overviews” ile düzenli olarak etkileşim kuruyor ve kullanıcılar artık daha uzun, karmaşık sorgularla arama yapıyor.

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        GEMİNİ 2.5 VE YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

        Google, en yeni yapay zeka modeli Gemini 2.5’i arama algoritmalarına entegre ederek daha hızlı ve akıllı sonuçlar vadediyor. Bunun yanı sıra, otomatik konser bileti satın alma ve canlı video akışlarıyla arama gibi yenilikçi özellikler test aşamasında. Bu adımlar, Google’ın yapay zeka yarışında liderliğini sürdürme kararlılığını ortaya koyuyor.

        AKILLI GÖZLÜKLERE BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ

        Google, 2012’de gizlilik endişeleri nedeniyle rafa kaldırdığı Google Glass’ın ardından, Android XR destekli yeni akıllı gözlüklerini tanıttı. Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle tasarlanan gözlükler, eller serbest kamera ve sesle çalışan yapay zeka asistanıyla donatıldı. Meta ve Ray-Ban’ın benzer ürünleriyle rekabet edecek bu gözlüklerin çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı, ancak büyük bir heyecan yarattı.

        REKABET VE HUKUKİ ENGELLER

        Google’ın yapay zeka atağı, ChatGPT ve Perplexity gibi alternatiflerin yükselişiyle hız kazandı. Ancak şirket, geçtiğimiz yıl bir federal yargıcın arama motorunu yasadışı tekel ilan etmesiyle hukuki bir mücadele içinde. Apple yöneticisi Eddy Cue’nun son duruşmada, iPhone’daki Google aramalarının AI alternatifleri nedeniyle azaldığını belirtmesi, rekabetin yoğunluğunu gösterdi. Google, AI’nın sektörü zaten dönüştürdüğünü savunarak, arama motorunda büyük değişikliklere gerek olmadığını öne sürüyor.

        WEB TRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ KAYGISI

        BrightEdge’in son araştırmasına göre, Google’ın arama sonuçlarındaki tıklama oranları son bir yılda yaklaşık %30 azaldı. Kullanıcıların “AI Overviews” ile tatmin olması, diğer web sitelerine yönlendiren geleneksel bağlantıların etkisini azalttı. Google CEO’su Sundar Pichai, AI özelliklerinin daha fazla arama ve tıklama getireceğini öngörse de, mevcut veriler bu beklentiyi karşılamıyor.

        Google, “AI Mode” ve yeni özelliklerle arama motorunu yeniden şekillendirirken, akıllı gözlüklerle teknoloji dünyasında iddialı bir geri dönüş yapıyor. Ancak artan rekabet ve hukuki zorluklar, bu yenilikçi yolculuğu gölgeliyor. Google’ın yapay zeka hamlesinin dijital dünyada nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

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