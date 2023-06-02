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Arçelik'ten Sürdürülebilirlik Back2Life atölyesi

Beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik, Eskişehir'de geri dönüştürülmüş ürünlerle sanat atölyesi kurdu. Arçelik Endüstriyel Tasarım Kıdemli Direktörü Serdal Korkut Avcı, Back2Life'ın çalışmalarını diğer şehirlere de yaymayı hedeflediklerini açıkladı

Arçelik'ten Sürdürülebilirlik Back2Life atölyesi
HABERTURK.COM

Arçelik, Eskişehir'de geri dönüştürülmüş ürünlerle sanat atölyesi kurdu. Markadan verilen bilgiye göre, Back2Life atölyesinde Arçelik'in Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Tesisleri'nden (AEEE) gelen malzemeler yeniden hayata dönüyor.

Arçelik’in 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini açıklayan Arçelik Endüstriyel Tasarım Kıdemli Direktörü Serdal Korkut Avcı, "Back2Life’ı Buzdolabı Kompresör İşletmemizin bulunduğu ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Tesisimizin 2014 yılında faaliyete başladığı Eskişehir’de kurduk. Eskişehir aynı zamanda kültür ve sanat bakımından önemli bir çekim noktası. Burada farklı katılımcılara yapılacak çalışmalarla geri dönüşümün hikayesini, sanatın duyguları tetikleyen gücüyle anlatarak, farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Hayalimiz, Back2Life’ın çalışmalarının Eskişehir’den diğer şehirlere de ve hatta belki uluslararası da yayılarak bu alanda örnek bir sanat merkezi haline gelmesi" şeklinde konuştu.

"114 MİLYON GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PET ŞİŞE"

Sadece ürünleri dönüştürmediklerini aktaran Serdal Korkut Avcı, "Geri dönüştürülmüş malzemeleri de ürünlerimizde kullanarak yeniden ekonomiye kazandırıyoruz" diye konuştu.

Avcı, "Geri dönüştürülmüş pet şişe ve balık ağları gibi malzemeleri ürünlerimizde kullanıyoruz. Örneğin 2017’den 2021 sonuna kadar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ile klimalarda 114,1 milyon geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı. 2030 yılına kadar ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Back2Life'ın destekçilerinden ve atölyenin sanat danışmanı heykeltıraşı Seçkin Pirim,sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmanın ve sürece insanları da dahil etmek için sanatın çok güçlü bir araç olduğunu kaydetti. Pirim "Endüstriyel bir tesiste buzdolaplarının, çamaşır makinelerinin ve fırın parçalarının bir araya getirilerek sanat eserine dönüştüğünü görmek gerçekten heyecan verici" dedi.

TAMAMEN ATIK MALZEMELERDEN YAPILDI

2022 yılında kurulan Back2Life atölyesinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 320 metrekarelik alanda inşa edilmesi için yalnız atık malzemeler kullanıldı. 8 adet yükleme konteyneri kullanılarak yapılan atölye binası, korkuluk, tüm bina camları, yalıtımları ve taban döşemelerine kadar geri ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edildi.

231 BİN TON CO2 SALIMI AZALTILDI

Back2Life’da atölye çalışmalarında kullanılan malzemeler, temel olarak Arçelik’in 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da kurduğu AEEE Geri dönüşüm tesislerinden temin ediliyor ancak sadece bunlarla da sınırlı olmadığı da vurgulandı.

Tesislerin faaliyete geçmesinden bu yana yüksek enerji tüketen eski ürünlerin şebekeden elektrik tüketmesinin önüne geçilmesi ile toplamda 469 GWh enerji tasarrufu elde edildi. Bugüne kadar tesislerde geri dönüştürülen atık ürünlerle, yaklaşık 231.000 ton karbondioksit salımı da azaltıldı.

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