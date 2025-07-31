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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Arçelik, SlushUpı tüketicilerle buluşturdu - Teknoloji Haberleri

        Arçelik, SlushUpı tüketicilerle buluşturdu

        Arçelik, evde pratik ve lezzetli buzlu içecekler hazırlama kolaylığı sunan yeni ürünü SlushUp'ı tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:49
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        SlushUp'la buzlu lezzet
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, beyaz eşya markası Arçelik, doğal, hızlı, her damak tadına ve zevke uygun buzlu içecekler üreten SlushUp makinasıyla geniş bir lezzet yelpazesi sunuyor.

        "Slush", "Frappe", "Milkshake", "Mix Slush" ve "Frozen Juice" modları bulunan ürün, tek dokunuşla pratik bir şekilde buzlu içecekler hazırlıyor. Sıcak yaz günlerinde evde serinlemeyi doğal ve keyifli bir hale getirmeyi amaçlayan SlushUp, hafif karlı bir serinlikten kaşıkla tüketilebilecek yoğunluğa kadar kıvam seçenekleriyle kişiye özel serinlik deneyimi vadediyor.

        Yenilikçi teknolojileri tüketicileriyle buluşturan Arçelik'in yenilikçi ürününün, 1,8 litrelik haznesi bulunuyor. Gelişmiş soğutma teknolojisi sayesinde buz eklemeye gerek duymadan içecekleri soğutarak hazır hale getiren SlushUp, hem pratiklik hem de hijyen açısından kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihazın geniş haznesi, birden fazla kişi için içecek hazırlama ihtiyacını karşılarken, hazırlanan içecekler 12 saate kadar soğuk kalabiliyor.

        Katkı maddesiz, ev yapımı, taze meyvelerle hazırlanan renkli sunumuyla sağlıklı alternatifler sunan SlushUp, aynı zamanda gözlere de hitap ediyor.

        Kompakt tasarımıyla mutfaklarda az yer kaplayan ürünün, kullanıcı dostu arayüzü bulunuyor. Ön panel üzerinden içecek modu ve yoğunluk seviyesi kolayca seçilebilen ürün, temizliği kolaylaştıran çıkarılabilir parçaları sayesinde cihaz bakımını zahmetsiz hale getiriyor.

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