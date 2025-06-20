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        Arçelik ve Beko, TEGV’le atıkları eğitime dönüştürüyor

        Arçelik ve Beko'nun AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) geri dönüşüm tesisinde toplanan endüstriyel atıklar; Eskişehir işletmesinde, geri dönüştürülen malzemelere yeniden hayat vermek üzere kurulan Back2Life Atölyesinde sanat eserlerine dönüştü. İz Bırak' projesi kapsamında ilk etapta endüstriyel atıklardan üretilen 12 sanat eseri, Arçelik ve Beko internet sitelerinde satışa sunularak, 30. yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) nitelikli eğitim misyonuna destek olacak. Satışlardan elde edilecek tüm gelir, TEGV'e bağışlanarak çocukların nitelikli eğitim almasına katkı sağlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:17
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        Atıklar eğitime dönüşüyor
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        Arçelik ve Beko, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birliği yaparak “İz Bırak” projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “70 yıldır bu ülkede sadece ürün değil, istihdam ve umut üretiyoruz. Ülkemizin ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz. Fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak; bu ülkenin geleceğini daha eşit, daha adil kılmak için sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumu dönüştürme ve geleceği birlikte inşa etme fırsatı olarak görüyoruz. ‘İz Bırak’ projesiyle endüstriyel atıklara sanatla hayat verirken; TEGV ile çocukların eğitimine destek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

        TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise “30 yıldır Türkiye genelinde milyonlarca çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için çalışıyoruz. Nitelikli eğitimin dönüştürücü gücüne inanıyor, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak tüm projeleri çok değerli buluyoruz. Arçelik ve Beko iş birliğiyle, kuruluşumuzun 30. yılında hayata geçirdiğimiz ‘İz Bırak’ projesiyle hem sürdürülebilirlik hem de eğitim alanında güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Endüstriyel atıklardan doğan sanat eserlerinin, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak birer araca dönüşmesi, bu projeye özel bir anlam katıyor” dedi.

        Sürdürülebilirlik yaklaşımını çevresel ve toplumsal faydayla bütünleştiren Arçelik, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Arçelik’in sürdürülebilir dönüşüm vizyonunun somut bir yansıması olan "İz Bırak" projesi kapsamında Eskişehir İşletmesi’nde Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi’nde geri dönüştürülmüş endüstriyel atıklardan ilk etapta 12 özel sanat eseri üretildi. Bu benzersiz eserlerden oluşan koleksiyon, Arçelik ve Beko’nun web sitelerinde satışa sunuldu. Eserlerden elde edilecek tüm gelir, bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan TEGV’e bağışlanarak çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlayacak. Back2Life Atölyesi’nin yaratıcı dönüşüm anlayışıyla hayata geçirilen bu özel koleksiyon, beyaz eşya üretim süreçlerinden kalan metal, plastik, bakır ve alüminyum gibi atık malzemelerin yeniden şekillendirilip; sanata dönüştürülmesi ile ortaya çıkıyor.

        HEM İZ BIRAKIYOR HEM UMUT OLUYORUZ

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “70 yıldır bu ülkede sadece ürün değil, istihdam ve umut üretiyoruz. Ülkemizin ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz. Fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak; bu ülkenin geleceğini daha eşit, daha adil kılmak için sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumu dönüştürme ve geleceği birlikte inşa etme fırsatı olarak görüyoruz. ‘İz Bırak’ projesi aracılığıyla endüstriyel atıklara sanatla hayat verirken; TEGV ile çocukların eğitimine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Endüstriyel atıkları sanat aracılığıyla yeniden hayata kazandırmak ve bu eserlerin gelirini çocukların nitelikli eğitimine aktarmak, bizim için son derece kıymetli. Sürdürülebilir bir gelecek; kaynakların verimli kullanımının ötesinde, insana ve topluma yatırım yaparak mümkün olur. Arçelik olarak bu yaklaşımla hem çalışanlarımızı hem de genç yaratıcıları sürece dahil ettiğimiz, kolektif fayda üreten projelere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sanatın, çevresel sorumlulukla buluştuğu bu proje ile hem iz bırakıyor hem de umut oluyoruz.”

        EĞİTİMİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ

        TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise şunları söyledi: “30 yıldır Türkiye genelinde milyonlarca çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için çalışıyoruz. Nitelikli eğitimin dönüştürücü gücüne inanıyor, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak tüm projeleri çok değerli buluyoruz. Arçelik ve Beko iş birliğiyle, kuruluşumuzun 30. yılında hayata geçirdiğimiz ‘İz Bırak’ projesiyle hem sürdürülebilirlik hem de eğitim alanında güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Endüstriyel atıklardan doğan sanat eserlerinin, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak birer araca dönüşmesi, bu projeye özel bir anlam katıyor. Sanat, çevre bilinci ve toplumsal faydanın böylesine güçlü bir şekilde bir araya gelmesi, bizlere umut veriyor. Proje kapsamında hazırlanan sanat eserlerinin satışından elde edilecek gelirle çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği sağlayacak olmak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Emeği geçen herkese ve bu anlamlı iş birliğine katkı sunan Arçelik ve Beko’ya gönülden teşekkür ediyoruz.”

        ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK

        "İz Bırak" projesi, Arçelik’in uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak, çalışanları ve genç yaratıcıları bir araya getiren kapsayıcı bir deneyim alanı sunuyor. Çamaşır makinesi kazanlarından buzdolabı parçalarına kadar uzanan geniş bir malzeme yelpazesi, sanatçılar, gönüllü çalışanlar ve güzel sanatlar öğrencilerinin iş birliğiyle sanat eserlerine dönüşüyor. Bu koleksiyon, hem çevresel sorumluluk bilinciyle hem de toplumsal etki odağında şekilleniyor. Sanatın dönüştürücü gücünü ortaya koyan eserler, Arçelik ve Beko web sitelerinde sanatseverlerle buluşuyor. Proje, yıl boyunca yeni eserlerle genişletilerek daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

        GERİ DÖNÜŞÜMÜ, SANAT VE SOSYAL SORUMLULUKLA BİRLEŞTİRDİ

        Eskişehir’deki işletme sahasında kurulan Back2Life Atölyesi, bugüne kadar düzenlediği 10 atölye çalışmasında onlarca katılımcıyı ağırlayarak hem endüstriyel dönüşüm hem de toplumsal iş birliğinin güçlü bir örneğini sundu. Sanatın dönüştürücü gücünü eğitimle buluşturan “İz Bırak” projesiyle Arçelik ve Beko, sürdürülebilir geleceğin yalnızca kaynak yönetimiyle değil; insan odaklı ve sosyal fayda yaratan çözümlerle mümkün olduğunu vurguluyor.

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