Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 2020’de kurmayı planladıkları Ar-Ge Merkezi ile yerli sensör üretimine eğileceklerini söyledi. CEO Club çatısı altında düzenlenen "Endüstri 4.0 Zirvesi"nde konuşan Bulgurlu, “Arçelik olarak sensör üretimi konusunda fikir önderliği yapacağız. Önümüzdeki birkaç yılda bu doğrultuda adımlarımız olacak” dedi.

Arçelik’in Çayırova’da üretim tesisinde kurduğu hızlı prototipleme merkezi Arçelik Garage’ın pek çok şirket ve şahısla beraber ortak projeler geliştirdiğini aktaran Bulgurlu, Arçelik Garage’a dışarıdan da fikirlerin kabul edildiğini ifade etti.

‘GÖRÜCÜ EVLİLİĞİN SONU…’

Arçelik’in Romanya fabrikasında makineleri üretim süreçlerinde yoğun olarak kullandıklarını aktaran Bulgurlu, “Arkadaşlar buna bir isim de takmışlar, ‘Görücü evliliğin sonu’ diyorlar. Romanya’daki fabrikamızla ilgili inovatif çok fazla bileşen var” diye konuştu.

Zirve kapsamında düzenlenen “Holdinglerin Ajandası” panelinde konuşan Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Murad Ardaç, Sanayi 4.0’ın sadece üretim tesislerinde yapılan iyileştirmelerden ibaret olmadığını belirterek, “Nesnelerin internetini IoT’yi özellikle satış sonrası kanallarda doğru kullanmak oldukça önemli” dedi.

‘TÜRKİYE’DE İŞLER YAVAŞ İLERLİYOR’

Almanya ziyaretlerinde elektrikli bir aracın prototipini gördüklerini, bir yıl sonra seri üretime geçildiği haberini aldıklarını anlatan Ardaç, “Türkiye’de maalesef işler biraz daha yavaş ilerliyor. Almanya’da öğrendiğimize göre müşteri aracının siparişine üretim bandındayken bile müdahale edebiliyor. Bizde korkarım sonradan değişiklik yapmayı bırakın siparişinizin tam istediğiniz gibi gelmemesi bile görülebiliyor” değerlendirmesini yaptı.

'ZİNCİRİN EN ZAYIF HALKASI KADAR KUVVETLİSİNİZ’

Panelde, Sanayi 4.0 dönüşümü için insanın merkezde olduğu bir yapının kurgulanması gerektiğinin altını çizen Sabancı Holding Dijital Lideri Burak Aydın ise “Datayı üreten makinelerdir ama o bilgileri sağlayan teknisyendir. Dolayısıyla zincirin en zayıf halkası kadar kuvvetlisiniz. İnsan kaynağı oldukça önemli” dedi.

Endüstri 4.0 dönüşümünün ekonomiyi de büyüteceğini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, “Özellikle Endüstri 4.0’ın temelinde yer alan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) sayesinde birbirleriyle iletişim kurarak hayatımızı kolaylaştıracak makineler, sistemler, hayatın hemen hemen her alanında kendini göstermeye devam edecek” diye konuştu.

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