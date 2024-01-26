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        Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

        Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:47 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:47
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        Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
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        Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kartopu oynayıp cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

        Vatandaşlardan Emrah Morkoç, AA muhabirine, sezonun en yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek "Aracım adeta kara gömüldü. Bu sezon ilk kez bu kadar karla karşılaştım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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