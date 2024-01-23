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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda açılan tır parkıyla araç yoğunluğunun önlenmesi amaçlanıyor

        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda hizmete alınan tır parkıyla, sınır geçişlerindeki araç yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:43
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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda açılan tır parkıyla araç yoğunluğunun önlenmesi amaçlanıyor
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda hizmete alınan tır parkıyla, sınır geçişlerindeki araç yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük kapısındaki yoğunluğun giderilmesi için yapılan tır parkının hizmete girdiğini söyledi.

        Tır parkıyla tır sürücülerinin özel ihtiyaçlarını giderme ve dinlenme fırsatı bulacağını ifade eden Çiçek, "Çıldır-Aktaş için tır parkı çok önemli bir ihtiyaçtı. Şükürler olsun artık hizmete girdi. Daha önceleri kapımızda zaman zaman yoğunluk oluşuyordu. Bu yoğunluğun giderilmesi ve tır sürücülerinin daha rahat etmesi gerekiyordu. Onun için bu tır parkı faaliyete girdi." dedi.

        Tır parkıyla ayrıca İl Özel İdaresine yıllık yaklaşık 50 milyon lira gelir sağlanacağını belirten Çiçek, "Buradan elde edilecek para, başta eğitim olmak üzere kentin farklı ihtiyaçlarına harcanacak. Amacımız, hem kapıdaki sorunu gidermek hem de bunu kazanca dönüştürmek." diye konuştu.

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