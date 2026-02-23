Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

        Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:38
        Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri sahne aldı.

        Konserde Ardahan'a ait türküler seslendirildi. Performans müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

        Programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti, programı düzenleyenleri tebrik etti.

        Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.

