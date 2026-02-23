Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) konser düzenlendi.
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) konser düzenlendi.
Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri sahne aldı.
Konserde Ardahan'a ait türküler seslendirildi. Performans müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
Programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti, programı düzenleyenleri tebrik etti.
Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.