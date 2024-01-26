Sibirya soğuklarının etkisindeki Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu
SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan'ı kırağı kapladı. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.
SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan'ı kırağı kapladı. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.
Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Ardahan kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15,1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle sis ve kırağının etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:
Damal eksi 12,3, Göle eksi 20,4, Hanak eksi 13,6, Posof eksi 9,4, Çıldır eksi 13,5.
DHA-Genel - Türkiye-Ardahan / Merkez - Dinçer AKTEMUR
2024-01-26 11:32:28
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