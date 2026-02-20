Canlı
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Giriş: 20.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:30
        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.


        Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen yer yer buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

