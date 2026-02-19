Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.
Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü.
Bazı köylerde de ev ve ahırların çatıları etrafa savruldu.
AFAD ekipleri köylerde inceleme yaptı.
