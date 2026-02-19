Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü

        Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:08
        Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
        Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

        Kentte etkili olan rüzgar, yer yer şiddetini arttırdı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü.

        Bazı köylerde de ev ve ahırların çatıları etrafa savruldu.

        AFAD ekipleri köylerde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

