Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün üstünde kamp çadırı kurdular

        Ardahanlı doğaseverler, soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde kamp kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün üstünde kamp çadırı kurdular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahanlı doğaseverler, soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde kamp kurdu.

        Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü, yüzeyi tamamen buzla kaplandıktan sonra doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

        Ardahan tarafındaki tesisler bölgesine gelen 4 kişilik grup, göl üzerinde kamp kurarak buz üstünde ateş yaktı.

        Arkadaşlarıyla kamp kuran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, AA muhabirine, daha önceki yıllarda da buz üstünde kamp deneyimi yaşadığını söyledi.

        Çıldır Gölü'nün üstünde güzel bir ortam oluşturduklarını ifade eden Saraçoğlu, "Geçen yıl da aynı ortamı yaşadık. Bu yıl da buz çözülmeden ortam ve havasını yaşamak istedik. Çünkü artık havalar ısındığı için buzda yumuşama başladı. Dolayısıyla fırsatı kaçırmak istemedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti, kara yoluna indi
        Nesli tehlikede olan su samuru yolunu kaybetti, kara yoluna indi
        Kurtlar karlı arazide ağzında kemikle görüntülendi
        Kurtlar karlı arazide ağzında kemikle görüntülendi
        Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Su samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi
        Su samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi