Ardahan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ardahan'ın Posof ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Çamyazı köyünde Zeki Erdem'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, evde yaşayan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.