        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:42
        Ardahan'da zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kar nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle dün zincirsiz tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.

        Kentin yüksek noktalarında yer yer kar yağışının etkili olduğunu bildiren yetkililer uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

