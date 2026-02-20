Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolunda ulaşım normale döndü

        Kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolunda ulaşım normale döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.


        Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün büyük araç geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından yolda ulaşım yeniden normalleşti.

        Kentin yüksek kesimlerinde ilerleyen saatlerde yer yer buzlanma oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım norma...
        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım norma...
        Kar ve tipiden yolda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı
        Kar ve tipiden yolda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı
        Buz tutan rampada TIR şoförleri mahsur kaldı
        Buz tutan rampada TIR şoförleri mahsur kaldı
        Göle'de dereler ıslah ediliyor
        Göle'de dereler ıslah ediliyor
        Karda kayan tır yolu ulaşımı kapattı
        Karda kayan tır yolu ulaşımı kapattı
        Başkan Demir'den Ramazan ayı mesajı
        Başkan Demir'den Ramazan ayı mesajı