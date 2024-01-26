Çığın düştüğü Ardahan-Artvin kara yolunda genişletme çalışması sürüyor

Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde karla mücadele ve yol genişletme çalışması devam ediyor.

Dün yoğun yağan karın ve tipinin ardından kısa süreli ulaşıma kapatılan söz konusu bölgede çığın gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Özellikle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, birçok noktada karları temizlemeye çalışıyor.

Ekipler, bu kapsamda Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde 3 kepçe, birer kar savuran ve greyderle karları temizleyip çığın düştüğü alanı genişlemeyi sürdürüyor.

Bölgede dün yoğun kar ve tipi etkili olmuş, Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.