Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere seslenerek, "Çocuklarımıza okuyun diye sürekli tavsiye veriyoruz. Peki siz günde kaç saat okuyorsunuz, günde kaç saat okuyarak çocuğunuza örnek oluyorsunuz?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şöyle kabaca bir hesap yapalım zorunlu eğitim şu andaki bir çocuk yaklaşık ömrü 150 bin 160 bin saat civarında. Zorunlu eğitim çağında çocuklarımızı kaç saat okulda tutuyoruz? Yaklaşık 12 bin saat. Günün ortalama olarak yüzde onunu bile bizimle geçirmiyor. 24 saatin yaklaşık 2 buçuk saatini, 18 yaşına gelinceye kadar okulda geçiriyor. 2 buçuk saatinin dışındaki zamanını başka yerlerde geçiriyor. Toplum bizden şunu istiyor. Çocuğu gününün yaklaşık yüzde onunu sizinle geçirsin ama siz onu her şekilde eğitin. Biz çocuklarımızı yaklaşık 12 bin saat okulda tutuyoruz. Dünya ortalamalarının çok üstünde bir yerdeyiz. Dünyada ortalama 7 bin ile 8 bin civarında. Biz dünyadan farklı bir yerdeyiz. Okulda daha çok tutuyoruz. Çocuklarımızın akademik başarıları üzerinde okulların öğretmenlerin katkısı tahmin ettiğiniz kadar çok değil. En iyi akademik çalışmalar yüzde 40-50 oranında etkilediğini gösteriyor. Çocukların başarılı olmasını istiyorsak, kimden destek almamız lazım, işte buralar almamız lazım" dedi.

        REKLAM

        "ÖNCE KENDİMİZİ SORGULAYALIM"

        Tekin konuşmasının devamında dijital bağımlılıktan bahsederken, "Çocuklarımızın dijital bağımlılıklarını önemli bir sebebi, anne baba ve aile ortamında ki yaşadıklarıdır. Çocuğunuza, 'Evladım cep telefonunu bırakın' diyeceğimiz yerde kendimizi sorgulayalım. Dijital bağımlılık ne düzeyde? Çocuklarımızın yanındayken bunu sınırlandırabiliyor muyuz? Daha somut bir örnek vereyim. Çocuklarımıza okuyun diye sürekli tavsiye veriyoruz. Peki siz günde kaç saat okuyorsunuz? Günde kaç saat okuyarak çocuğunuzla örnek oluyorsunuz?

        Hindistan‘da, Çin’de Tayland’da haftalık ebeveynlerin kitap okuma saati 10 saat bandında. Biz de ise 5 saate yakın. Biz çocuklarımıza ödev vermedik. Çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak, akademik başarının istediğimiz şekilde gelişmesini istiyorsak, önce kendi üzerimize düşeni yapmak durumundayız. O yüzden eğitim öğretim süreci ile ilgili yaptığımız eleştirilerin ucunu bir şekilde kendimize dokunduğunun farkında olmak zorundayız. Çocuklarımızın eğitim öğretim sürecinden şikayetçiyiz. Önce kendimize çekidüzen vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        "HEP BERABER TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKMAK DURUMUNDAYIZ"

        Bakan Tekin konuşmasını, "Şubat tatilinde verilerimizden, çocuklarımıza iyi örnek olmasını, varsa dijital bağımlılıkları, başka türlü bağımlılıkları, onları azaltmalarını istiyoruz. Ev ortamında çocuklarla ailece mutlu ve güzel vakit geçirmelerini, çocuklarla beraber okuma etkinliklerini yapmalarını ve özellikle doğru işler yapan belediyelerin bu tür etkinliklerinde yer almalarını istiyoruz. Çocukların ekonomik beceriler yanında, sanatsal ve sportif becerilerinin gelişmesi için çaba sarf etmelerini hepinizden istiyorum. Hep örnek gösterilen, ülkelerin, sadece öğrenci ve okul bazlı örnek göstermeyelim adaletsizlik yaparız. Toplum ne kadar eğitimle ilgili. O açıdan da bakmamız lazım. Çocuklarımızın başarısızlıklarından şikayet ediyorsak biz hep beraber bu taşın altında elimize sokmak durumundayız" şeklinde sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!